À¤³¦¤¬¸ÇÂÃ¤òÆÝ¤ó¤Ç¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ­¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â´ØÀÇ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ÎÍø±×¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤½¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢À¯¸¢Æâ¤Ç¤âÈ¿È¯¤ò¸Æ¤Ö¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤¯¤â¡Ö¹ñ±×¡×¤à¤­½Ð¤·¤ÎÀ¯¼£¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤âÃæ¹ñ¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¹ñ²È¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Ë¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê°Õ¼±¤â¤¢¤Ã¤ÆÀè¤´¤í´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø21À¤µª¤Î¹ñ²ÈÏÀ½ª¤ï¤ê¤Ê¤­ÀïÁè¤È¥é¥Ç¥£¥«¥ë¤Ê´õË¾¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¶ùÅÄÁï°ì