£Ê£²Æ£»Þ£Í£Ù£Æ£Ã¤Ï£¹Æü¡¢¼ó°Ì¡¦ÀéÍÕÀï¡Ê£±£³Æü¡¢Æ£»Þ¥µ¡Ë¤Ë¸þ¤±¾ÆÄÅ»ÔÆâ¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£³ÆÀÅÀ£²¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÁê¼ê£±£°ÈÖ¡¦£Í£Æ²£»³¶ÇÇ·¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï£²£³Ç¯¤Þ¤ÇÆ£»Þ¤ËºßÀÒ¡£ºòµ¨£²Àï£²È¯¤òµö¤·¤¿¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤òÉõ¤¸¡¢£²»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤ë¡£¸µÆ£¿§Àï»ÎÉõ¤¸¤¬¾¡Íø¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤ë¡£ÀéÍÕ¤Ë¤Ïºòµ¨£²Ï¢ÇÔ¡££±£°·î¤Î¥Û¡¼¥àÀï¤Ï½øÈ×¤Ë£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤âÁ°È¾£´£±Ê¬¡¢²£»³¤ËÈ¿·âÃÆ¤òÍá¤Ó¤Æ·ë¶É¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ä£ÆÃæÀîÁÏ¼ç¾­