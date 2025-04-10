¡ÝºòÇ¯3·î¡¢ºÆ¿³Ë¡¡Ê·º»öÁÊ¾ÙË¡¤ÎºÆ¿³µ¬Äê¡Ë¤Î²þÀµ¤òÌÜ»Ø¤¹Ä¶ÅÞÇÉ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤¬È¯Â­¤·¤¿¡£Ãç´Ö½¸¤á¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£¡ÖÅö½é¤Ï»ä¤â²þÀµ¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¸¡»¡´±¤äºÛÈ½´±¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤­¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤Ë¿µ½Å¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÈÈºá¤òÅ¦È¯¤·¤Æºá¤òÎ©¾Ú¤·¡¢¾Úµò¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÛ¤¯¤³¤È¤Ç¼Ò²ñÀµµÁ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤Ç¡¢¼«¤é¤Î´Ö°ã¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ëºÆ¿³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºÙ¤ä¤«¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1¿Í¤ÇÉ¬Í×À­¤òÀâ¤¤¤Æ¤â