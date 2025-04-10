¥í¡¼¥½¥ó¤Î¶¯¤­¤Ê»ÑÀª¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ç¼Â¤ë¤Î¤«(C)Getty Images2025Ç¯¤ÎF1ÆüËÜGP¤Ç¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹³«ºÅÄ¾Á°¤Ë³ÑÅÄÍµµ£¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½éÆü¤«¤éÎãÇ¯°Ê¾å¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ÎÃæ¡¢³Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î³ÑÅÄ¤ÏºÇ½ª¥ê¥¶¥ë¥È12°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾º³ÊÄ¾¸å¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í½Áª¡¢·è¾¡¤Î·ë²Ì¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄ