まさかの秒殺も？格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ男祭り」（５月４日、東京ドーム）の会見が９日に行われ、注目されていた朝倉未来（３２）の対戦相手が鈴木千裕（２５）と発表された。紆余曲折を経て決まったこの大一番に?バカサバイバー?こと青木真也（４１）が忖度なしにぶった切り。自身も未来の対戦相手候補に浮上した青木は、その交渉の裏側にも触れつつ、試合の行方に大ナタを振るった。最初に対戦予定だった平本蓮の負傷