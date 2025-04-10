ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡ÚMLB¡Û¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë5¹æËÜÎÝÂÇ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï8Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¤ÎÆ±Àï¤Ë2-8¤ÇÇÔÀï¡£º£µ¨½é¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Ï¢ÇÔ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£ÂçÃ«¤Ï8Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿