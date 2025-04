誰もが楽しめる五感を使ったファッションに迫りました。新宿高島屋が9日から期間限定でオープンしたポップアップストア「Fashion for ALL your SENSES」。並ぶのは全て視覚障害者の意見を反映した“インクルーシブファッション”です。チュールを重ね着したカットソーは、ひもがほどけても気付けないという視覚障害者の意見を反映し、あえてチュールを固定。常に携帯しておきたい障害者手帳やスマホがすっぽりと入るサイズのポケッ