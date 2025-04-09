FeliCa対応の最新ミッドハイスマホ「Nothing Phone (3a)」が日本で4月15日に発売！Nothing Technologyの日本法人であるNothing Technology Japanは8日、同社が展開する「Nothing」ブランドにおける新書品として5G対応ミッドハイレンジスマートフォン（スマホ）「Nothing Phone (3a)」（型番：A059）を日本市場にて2025年4月15日（火）に発売すると発表しています。また発売に先立って4月8日（火）12時より予約販売が開始されていま