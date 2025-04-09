[ワシントン ９日 ロイター] - ベッセント米財務長官は９日、中国が米国に対し８４％の報復関税を課すと発表したことは遺憾だとし、中国にとって負け戦になるとの考えを改めて示した。ベッセント長官はＦＯＸビジネス・ネットワークのインタビューで「国際貿易システムの最大の違反者である中国が交渉の席に着こうとしないのは遺憾だ」と述べた。その上で、中国の貿易政策の再均衡化を巡り、米国の同盟国は米当局と協議するこ