［ブリュッセル ９日ロイター］ - 欧州連合（ＥＵ）の執行機関、欧州委員会は９日、トランプ米政権の鉄鋼・アルミニウム関税に対する対抗措置の第１弾を１５日に発動すると表明した。ＥＵ加盟国から支持を確保したという。中国カナダに続いてＥＵも報復に動いたことで、世界的な貿易紛争が一段と激化するとみられる。米国製品に対し２５％程度の追加関税を課す見通しだが、自動車やより広範な関税についてはなお検討していると