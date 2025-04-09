◇明治安田J1リーグ第5節横浜M3―3川崎F（2025年4月9日Uvanceとどろきスタジアム）サッカー日本代表の森保一監督（56）が9日、Uvanceとどろきスタジアムで行われたJ1第5節・川崎F―横浜M戦を視察した。横浜Mが1―2の後半44分から2得点を奪って逆転したが、川崎Fの日本代表DF高井幸大が終了間際に劇的同点弾。先月のW杯最終予選サウジアラビア戦でA代表初先発し、この日は主将マークを巻いた20歳を高く評価した。「頼も