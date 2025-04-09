グラビアアイドルの小日向ゆりが、最新イメージDVD『ゆりゆられ』(発売中 4,620円税込 発売元:竹書房)をリリースした。DVD『ゆりゆられ』をリリースした小日向ゆりアイドルグループ・FloreRisaのメンバーとしてデビューし、2024年9月のライブで同グループを卒業した小日向ゆり。現在は看護師の仕事をしながらグラビア活動の二刀流で、90cmのHカップバストとクビレたウエストというメリハリボディでファンの視線を釘付けにしている
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