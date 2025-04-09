日本時間２３時００分に米卸売在庫（確報値）（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 卸売在庫（確報値）（2月）23:00 予想N/A前回0.3%（卸売在庫・前月比・確報値) 予想N/A前回-1.3%（卸売売上高・前月比)