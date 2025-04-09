４月９日に行なわれた川崎フロンターレと横浜F・マリノスの“神奈川ダービー”は３−３のドロー。ホームの川崎が２度リードする展開のなか、89分に天野純、そして90＋２分にヤン・マテウスのゴールで横浜が逆転するも、90＋10分に高井幸大の得点で川崎が同点に持ち込む結果になった。この一戦の視察に訪れた日本代表の森保一監督は、劇的なゲームを受けて「最後まで諦めないで戦うことが大切だという展開になりました。現場の