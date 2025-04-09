2025年4月4日、米男性ファッション誌「GQ」の台湾版は人気アニメ「ダンダダン」に登場する都市伝説を解説した記事を掲載した。龍幸伸氏による漫画が原作の人気アニメ「ダンダダン」の第2期が7月3日に放送を開始することが決定した。物語は高校を舞台に主人公の綾瀬桃と高倉健が宇宙人や幽霊の存在に対する意見の違いから知り合い、宇宙人と幽霊を巻き込んだ怪奇現象に遭遇するところから始まる。霊媒師の家系に生まれた綾瀬は超能