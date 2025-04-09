Image: Shutterstock.com 空気洗浄機を使っても集中できないときは、何のせいにすればいいですか？咳やのどの痛みだけじゃなく、頭の働きまで大気汚染に影響されてしまう。そんなやるせない現実が、イギリスの研究チームによって明らかになりました。大気汚染によって、私たちが日ごろ何気なくやっていること、たとえばスーパーで買い物するときの集中力や、人の気持ちをくみ取る能力にまで