DeNA2年目の度会隆輝外野手（22）が、球界初の24年連続勝利を達成したヤクルト・石川雅規投手（45）の大記録達成を祝福した。この日、度会は本拠地での巨人戦に「7番・右翼」で今季初スタメン。結果は4打数無安打におわり「悔しい、次は絶対に打ちます」と唇をかんだが、記者から石川の記録達成について聞かれると「えっ、雅さんがですかっ！」と目を輝かせた。父・博文氏（53）がヤクルトで15年間現役生活を送った関係で、