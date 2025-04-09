来日中の北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のマルク・ルッテ事務総長が９日、都内の大学で講演し、ロシアによるウクライナ侵略に関して「今日のウクライナは明日の東アジアになるかもしれない」と語った。覇権主義的な動きを強める中国などを念頭に置いた発言で、防衛産業の強化などに向けてＮＡＴＯと日本の連携強化が重要だと訴えた。ルッテ氏は講演で、ウクライナ侵略について「北朝鮮による派兵やイランによる無人機（の提供）