マンチェスター・・ユナイテッドのレジェンドであるリオ・ファーディナンド氏は今夏の移籍市場で獲得してほしい4人の選手を自身のYouTubeチャンネルにて明かしたようだ。英『Daily Mail』が報じている。ルベン・アモリム新監督の下、名門復活を目指すユナイテッドは今夏の移籍市場での改革が予想されている。同じくクラブレジェンドのガリー・ネビル氏は4,5人の新戦力が必要と語り、大幅な選手の入れ替わりを求めたが、ファーディ