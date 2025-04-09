海上自衛隊・横須賀基地海上自衛隊は９日、同居人に暴行を加えたとして、横須賀基地（横須賀市）を母港とする護衛艦「いずも」に所属する２等海曹（３７）を停職１カ月の懲戒処分とした。横須賀地方総監部によると、２曹は２０２０年１０月１７日午後８時半ごろ、横須賀市内の自宅で、同居人と口論となり、同居人の左頬を右手で２度、平手打ちし、軽いけがを負わせたとしている。同居人が横須賀署に通報したことで発覚した。