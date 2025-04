【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■先日、『THE FIRST TAKE』で公開された「君の名は希望」も話題に! 乃木坂46の5期生・井上和と中西アルノが『THE FIRST TAKE』に再登場し、甘酸っぱい恋の思い出を歌った最新曲「ネーブルオレンジ”」を披露。 先日、『THE FIRST TAKE』で公開された「君の名は希望」も話題となっており、ふたりの歌唱力に絶賛の声が届いている。MVや歌番組でも毎回違った表情を見せている井上