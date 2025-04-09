読売テレビのドラマ『子宮恋愛』(毎週木曜24:59〜 ※FODで放送後独占配信)の制作発表会が9日、都内で行われ、主演の松井愛莉をはじめ、大貫勇輔、沢村玲(ONE N’ONLY)、吉本実憂が出席した。松井愛莉○「感情や心情がすごく細かく描かれている」2人の男性の間で揺れる主人公の繊細な感情描写がSNSで大反響を呼んだ佐々江典子原作の同名漫画を、松井愛莉主演でドラマ化した本作。結婚して6年が経つにもかかわらず、夫・恭一(沢村玲)