ＷＷＥ第３ブランド・ＮＸＴで、ＮＸＴ女子王座から陥落した?美しき狂気?ジュリアが戦線復帰。現王者ステファニー・バッケルらとの４ＷＡＹリマッチが決定した。昨年９月にＷＷＥへ移籍し、年頭には同王座を奪取した。２月のロイヤルランブル戦にも出場して、ＰＬＥ初登場を果たすなど存在感を高めていたが、３月１１日のＮＸＴで女子北米王者ステファニーとの２冠戦に敗退。盟友にベルトを奪われると、ＮＸＴのリングから姿を