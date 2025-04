【モデルプレス=2025/04/09】若手アーティスト集団・EBiDAN(恵比寿学園男子部)による、年に1度の集結ライブ「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」2025年の開催が決定。東京「国立代々木競技場 第一体育館」にて、8月15日より3日間開催される。【写真】EBiDANリアル兄弟が映画共演◆「EBiDAN THE LIVE」2025年開催決定超特急を筆頭に、数多くの人気ボーイズグループを輩出しているEBiDANによる、年に1度の集結ライブが2025年