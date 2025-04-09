「阪神−ヤクルト」（９日、甲子園球場）不思議な運命の糸に導かれかのようだった。ヤクルトの球団マスコット「つば九郎」がデビューしたのが、この日と同じ４月９日だった。「つば九郎」の初出場は今から３１年前の１９９４年４月９日で球場は神宮だが相手は同じ阪神だった。「つば九郎」の担当者の死去が発表されたのは今年２月。その際にヤクルト一筋の石川雅規投手は「感謝とありがとうしかないです」と悲痛な表情を浮か