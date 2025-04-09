◆ウエスタン・リーグソフトバンク4―0広島（9日、タマスタ筑後）ソフトバンクの谷川原健太捕手（27）が2軍合流の初戦で、落ち着いたリードを見せた。「7番捕手」でフル出場。先発の東浜、育成の大竹、川口と組み、広島打線に仕事をさせなかった。試合前のミーティング。「1軍のつもりで投げるから、そのつもりで来てほしい」東浜から言葉をかけられ、よりモチベーションが上がった。4回までパーフェクト。5回と7回に1