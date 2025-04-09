◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（９日・横浜）巨人・坂本勇人内野手が２回に１０打席ぶりの安打を放った。「７番・三塁」で３試合ぶりにスタメン出場している。２回１死の第１打席で大貫の外角スライダーを三塁線へ。鋭い打球をサードの三森が横っ飛びで好捕したが、グラブからこぼして送球できず。内野安打となった。坂本のヒットは３日・中日戦（バンテリンドーム）の第２打席以来で、今季２安打目。バットが湿って