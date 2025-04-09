北島町で今、色とりどりのチューリップが見頃を迎え、大勢の家族連れらで賑わっています。（佐々木気象予報士）「雲一つない青空が広がりました、ぽかぽかと暖かい日差しを受けて風に揺れるチューリップが咲く園内は、春のエネルギーに満ち溢れています」北島町中村にある北島チューリップ公園では、約1800平方メートルの敷地に40品種、約4万本のチューリップが植えられていて今、まさに見頃