中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月9日】中国商務部は9日、中国国務院新聞（報道）弁公室が同日発表した白書「中米経済貿易関係の若干の問題に関する中国の立場」について、米国が経済貿易の制限措置をさらにエスカレートさせるのであれば、中国には確固たる意志と多様な対応手段があり、必ず断固として対抗し、最後まで受けて立つと表明した。担当者は記者の質問を受け、次のように述べた。貿易戦争に