ウクライナのゼレンスキー大統領が、ロシア軍の一員として戦闘に参加していた中国人2人を捕虜にしたと明らかにしたことについて、中国外務省は政府としてロシア軍に加担していないと強調しました。中国外務省の報道官は記者会見で、中国人がロシア軍に参加していたかどうか問われたのに対し、「状況を確認中だ」と述べました。その上で「中国はウクライナ危機の問題で終始、客観的で公正な立場を堅持している」として、中国政府と