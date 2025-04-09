[4.9 J1第5節](U等々力)※19:00開始主審:御厨貴文<出場メンバー>[川崎フロンターレ]先発GK 1 チョン・ソンリョンDF 2 高井幸大DF 15 田邉秀斗DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際DF 44 セサル・アイダルMF 16 大関友翔MF 17 伊藤達哉MF 18 瀬川祐輔MF 19 河原創MF 23 マルシーニョFW 11 小林悠控えGK 21 安藤駿介DF 5 佐々木旭DF 39 土屋櫂大MF 6 山本悠樹MF 14 脇坂泰斗MF 26 山内日向汰MF 28 パトリッキ・ヴェロンFW 20
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