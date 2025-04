【モデルプレス=2025/04/09】乃木坂46の5期生・井上和と中西アルノが、4月9日22時より公開される「THE FIRST TAKE」に再登場。最新曲「ネーブルオレンジ」を披露する。【写真】乃木坂46、初の“5期生Wセンター” 話題曲フォーメーション◆井上和&中西アルノ「THE FIRST TAKE」再登場今回歌唱するのは、甘酸っぱい恋の思い出を歌った最新曲「ネーブルオレンジ」。2人は先日公開となった「THE FIRST TAKE」の「君の名は希望」での