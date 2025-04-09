ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダー・大野真依が9日までにインスタグラムを更新。ソロショットを披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」グラビア姿にも驚きの声（22枚）普段から、水着姿やミニ丈姿、ナースコス、チューブトップ姿など様々な格好をSNSに投稿している大野。今回は「チェックのフリルがお気に入り」とつづり、チェックのフリルがつ