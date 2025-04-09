警護をめぐる裁判で、家族と暮らす米カリフォルニアからイギリスに帰国しているヘンリー王子。自身の結婚式にも出席した友人が、今回の帰国と同時期に結婚式を挙げたが、王子は欠席したそうだ。【写真】ヘンリー王子＆メーガン妃の結婚式に参加したシャーロット王女＆ジョージ王子Peopleによると、現地時間4月5日、ロンドンのチェルシー・オールド・タウン・ホールにて、チャールズ・ヴィヴィアン卿の結婚式が行われたそう。58