ミャンマーに支援物資などを送る活動を進めている「悟り寺」の石川満仁住職（左）と富永ソウ理事＝5日、埼玉県東松山市ミャンマーで起きた大地震を受け、在日ミャンマー人が集う埼玉県東松山市の「悟り寺」では古着などの支援物資や募金を現地に送る活動を進めている。軍事政権下で人命救助や復旧作業が遅れ、家族や友人からは窮状を訴える声が届いており、同国出身の石川満仁住職（41）は「市民の政権への不信感は強い。貧しい