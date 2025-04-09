９日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）と比べて１円８６銭円高・ドル安の１ドル＝１４５円５３〜５４銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは７１銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１６０円２９〜３３銭で大方の取引を終えた。