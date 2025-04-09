アメリカトランプ政権による相互関税が、きょう（9日）午後1時1分から発動された。さまざまな懸念が指摘されているアメリカ国内への影響を見ていく。【画像】影響は自動車業界にも…ローン3年が多かったが、7年にする人が増加■米国インフレ再燃の懸念アメリカの経済情報専門サイト「マーケット・ウォッチ」によると、大手金融機関「JPモルガン・チェース」が3日に発表した報告書のタイトルは「There will be blood（血を見