【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■サザンオールスターズ「神様からの贈り物」は、NHK放送100年関連番組テーマソング サザンオールスターズが3月19日にリリースしたアルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録されている“NHK放送100年関連番組テーマソング”「神様からの贈り物」のスペシャルムービー フルバージョンが、放送100年特設サイトならびにNHK MUSIC