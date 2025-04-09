◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（９日・京セラドーム大阪）【ソフトバンク】１（中）周東、２（右）佐藤直、３（指）中村、４（一）山川、５（左）正木、６（遊）今宮、７（二）ダウンズ、８（捕）海野、９（三）広荑隆、▽投＝大津【オリックス】１（中）福田、２（二）太田、３（左）西川、４（指）杉本、５（一）頓宮、６（三）西野、７（遊）広岡、８（捕）若月、９（右）中川、▽投＝曽谷