¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¡È²¼È¾¿È½¹Ê¹¡ÉÀîºê½Õ²Ö¤Î¡ÖÉüµ¢Àï¡×¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ï¥Î¡¼¥µ¥ó¥­¥å¡¼¡© ³«Ëë¤«¤é¥Ê¥¾¤Î4Âç²ñÏ¢Â³·ç¾ì¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê11Æü³«Ëë¡¢ºë¶Ì¡¦ÀÐºäGC¡Ë¤ÎÂç²ñ»öÌ³¶É¤Ï7Æü¡¢Àîºê½Õ²Ö¡Ê21¡Ë¤¬·ç¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡ÖÍýÍ³ÉÔÌÀ¡×¤Î¡Ö¤ªµÙ¤ß¡×¤Ï³«ËëÀï¤«¤é5»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£³«ËëÀï¤ÎÄ¾Á°¤Ë½µ´©»ï¤Ë½Ð¤¿ÃËÀ­¥×¥í¥­¥ã¥Ç¥£¡¼¤È¤ÎÉÔÎÑµ­»ö¤Î±Æ¶Á