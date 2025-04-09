北海道警本部＝札幌市中央区札幌・西署は9日、当時13歳未満の少女に性的暴行をしたとして、強制性交の疑いで、札幌市西区、無職太田憲吾容疑者（45）を再逮捕した。再逮捕容疑は2018年5月25日午後9時ごろ、当時同居していた住宅で少女に乱暴した疑い。署によると、太田容疑者は今年2月28日、同じ少女への強制性交容疑で逮捕された。昨年3月、少女の親族が道警に連絡し発覚。証拠を精査し、新たな被害が浮上した。