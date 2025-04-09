¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Á¥³@4y🦖+0y👶(@hibi_mame)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¿Æ¤Îµö²Ä¤Ê¤¯¿¨¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤Ä¤¤¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥µ¥Á¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ªÌì¤µ¤ó¤¬¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¤½¤¦¡£ËÚ¤ò¤ª¤í¤·¤¿¥Ù¥Óー¥«ー¤ò¸«¤Æ¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©