オマーン国王の長男ジーヤザン氏との会見に臨まれる天皇陛下＝9日午前、皇居・御所（代表撮影）天皇陛下は9日、オマーン国王の長男ジーヤザン氏と皇居・御所で会見された。ジーヤザン氏は事実上の皇太子で、大阪・関西万博に出展するオマーン・パビリオンの開所行事に出席するため来日した。宮内庁によると、会見は約20分間で、面識はなかったが、和やかな雰囲気だった。陛下は、皇太子時代の1994年に皇后さまと共にオマーンを