【ブースターパック キュリアスユニバース】 6月 発売予定 価格 1BOX（12パック入り）：5,280円 あみあみにて、TCG「hololive OFFICIAL CARD GAME ブースターパック キュリアスユニバース」の販売が再開している。 本製品には、大空スバルさんや雪花ラミィさんなど多数のタレントがホロメンカードや推しホロメンカードになっ