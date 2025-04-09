浙江省杭州市桐廬県横村鎮鳳聯村・宋家自然村にある村老年活動センターで、「ブーン」というプロペラが高回転する音が聞こえ、少しずつ近づいてきたドローンがセンター前にゆっくりと着陸した。人民日報が伝えた。村の幹部・喩金国（ユー・ジングオ）さんがドローンに積み込まれていた保温パックを二つ取り出すと、中には村の高齢者22人分の昼食の弁当が入っていた。山の下にある高齢者向け食堂から村民の自宅まで、車では山道を通