全国の書店員が一番売りたい本を投票で選ぶ第22回本屋大賞が9日に発表され、阿部暁子さん（39）の「カフネ」（講談社）に決まった。2025年本屋大賞を受賞し、あいさつする阿部暁子さん=2025年4月9日午後2時48分、東京都港区、吉本美奈子撮影受賞作は、主人公の野宮薫子が、急死した弟にかつて恋人と紹介された女性と再会し、料理を通じて心を通わせていく日々を描く。阿部さんは、1985年生まれ、岩手県花巻市出身、在住。200