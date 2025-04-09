東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【NZ】 NZ中銀政策金利（4月）11:00 結果3.50% 予想3.50%前回3.75% ※要人発言やニュース 【米国】 トランプ米政権が60カ国を対象に関税を発動、米の関税率は100年強ぶりの高水準 中国に当初予定34%に50%上乗せし計84%（2月に10%、3月に10%上乗せ）累計104%に トランプ米大統領 中国は104%関税を支払うことになる。習近平国家主席とは良好な関