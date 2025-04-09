ENHYPEN（エンハイプン）のNI-KI（ニキ）がBTSのJ-HOPE（ジェイホープ）のソロ曲「MONA LISA」に合わせて踊る動画が、グループの公式SNSを通じて公開され、大きな反響を呼んでいる。 【動画】ENHYPENニキがしなやかに踊る「MONA LISA」 ■NI-KIが躍動感たっぷりに魅せる「MONA LISA」カバーダンス 「MONA LISA」は、J-HOPEが3月21日にリリースしたデジタルシングル。名画を眺めるような動きや、写真を