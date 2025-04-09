◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2025年4月9日甲子園）体調不良のため、甲子園開幕となった8日のヤクルト戦でスタメンを外れた佐藤輝明内野手（26）が2日連続で全体のアップに姿を見せなかった。甲子園では午後2時から主力が試合前練習参加を開始したが、佐藤輝は球団施設内でコンディション調整に務めたと見られる。佐藤輝は5日の巨人戦（東京ド）で球団8500号となる本塁打を含め1試合2本塁打を放つなど、開幕から3カード