(第４段落の「８日」を「９日」に訂正します)Joe CashTrevor Hunnicutt[北京／ワシントン ９日 ロイター] - トランプ米政権は９日、相互関税を発動した。中国に対する追加関税は累計１０４％となる。一部の国とは交渉の準備を進めているものの、世界的な貿易戦争が激化することになる。トランプ大統領は関税を「恒久的なもの」と表現する一方で、他国の首脳に米国との交渉を求めるよう圧力をかけており、相互関税が長期化す